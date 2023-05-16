Почти полтонны: крупнейшую за 10 лет партию наркотиков изъяли в СКО

Фото: polisia.kz

Правоохранители предотвратили попадание на "чёрный рынок" 464 килограммов запрещённых наркотических средств, разоблачив преступную группу. В полиции отметили, что это самая крупная партия наркотиков за последние 10 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Задержание подозреваемых производили на автодороге Петропавловск — Астана. После непродолжительной погони стражи порядка остановили автомобиль Volkswagen Passat возле села Астраханка в Аккайынском районе.

"В салоне находились двое петропавловцев 29-ти и 30-ти лет, младший из них ранее был судим за незаконное обращение с наркотиками. Из багажника изъято пять мешков с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана высушенная общим весом свыше 128 килограммов, что относится к особо крупному размеру. Позднее в гараже 29-летнего подозреваемого были изъяты ещё свыше 200 килограммов марихуаны и 21,3 килограмма гашиша. Таким образом, суммарный вес изъятых наркотиков составляет 464 килограмма", - говорится в сообщении.

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