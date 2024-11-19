Почти полсотни посёлков исчезнут с карты Казахстана
Они находятся в 11 районах СКО.
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Стало известно, что в Северо-Казахстанской области планируется упразднить 45 сёл. Проект соответствующего постановления обнародовали акимат региона и областной маслихат. Речь идёт о посёлках, где проживает меньше 50 человек, передаёт BaigeNews.kz.
В документе указано, что данная мера позволит оптимизировать управление ресурсами и улучшить условия для жителей более крупных населённых пунктов региона.
Упразднить в СКО предлагается следующие сёла.
Аккайынский район:
- Лесные Поляны (Полтавский сельский округ);
- Сенное (Власовский сельский округ);
- Ульги (Ивановский сельский округ).
Есильский район:
- Калиновка (Амангельдинский сельский округ);
- Славянка (Заградовский сельский округ);
- Алка (включено в село Караагаш, Заречный сельский округ);
- Гурьяновка (включено в село Чириковка, Заречный сельский округ);
- Жекеколь (включено в село Петровка, Петровский сельский округ);
- Оседлое (включено в село Петровка, Петровский сельский округ);
- Тамамбай (включено в село Бескудук, Бескудукский сельский округ);
- Новоузенка (включено в село Леонидовка, Корнеевский сельский округ).
Жамбылский район:
- Суатколь (включено в село Жамбыл, Жамбылский сельский округ);
- Амангельды (включено в село Жамбыл, Жамбылский сельский округ);
- Рождественка (включено в село Мирное, Мирный сельский округ);
- Богдановка (включено в село Благовещенка, Благовещенский сельский округ);
- Орталык (включено в село Троицкое, Троицкий сельский округ);
- Ястребинка (включено в село Пресноредуть, Пресноредутский сельский округ).
Район Магжана Жумабаева:
- Камышлово (включено в село Конюхово, Конюховский сельский округ);
- Изобильное (включено в село Возвышенка, Возвышенский сельский округ);
- Алуа (включено в село Александровка, Возвышенский сельский округ);
- Екатериновка (включено в село Бастомар, Бастомарский сельский округ);
- Сейфолла (включено в село Таманское, Тамановский сельский округ);
- Мичурино (включено в село Хлебороб, сельский округ Аққайын).
Кызылжарский район:
- Исаковка (включено в село Сумное, Виноградовский сельский округ);
- Красноперовка (Бугровский сельский округ).
Мамлютский район:
- Сливное (включено в село Чистое, Беловский сельский округ);
- Катанай (включено в село Новомихайловка, Новомихайловский сельский округ);
- Красный Октябрь (включено в село Покровка, Пригородный сельский округ);
- Остановочный пункт "2591-й километр" (включено в село Покровка, Пригородный сельский округ);
- Новоукраинка (включено в село Афонькино, Становский сельский округ).
Тайыншинский район:
- Восточное (включено в село Кирово, Кировский сельский округ);
- Мирное (включено в село Кирово, Кировский сельский округ);
- Трудовое (включено в село Кирово, Кировский сельский округ);
- Глубокое (включено в село Черниговка, Краснополянский сельский округ);
- Комсомольское (включено в село Рощинское, Рощинский сельский округ);
- Тениз (включено в село Чермошнянка, Чермошнянский сельский округ).
Тимирязевский район:
- Приозёрное (включено в село Акжан, Акжанский сельский округ);
- Северное (включено в село Докучаево, Докучаевский сельский округ).
Уалихановский район:
- Жумысшы (включено в село Ондирис, Бидайыкский сельский округ);
- Карамырза (включено в село Каратерек, Каратерекский сельский округ);
- Малкара (включено в село Каратерек, Каратерекский сельский округ).
Район Шал акына:
- Куртай (включено в село Узынжар, Юбилейный сельский округ);
- Тельманово (Юбилейный сельский округ).
Район имени Габита Мусрепова:
- Куйган (включено в село Чернозубовка, Возвышенский сельский округ);
- Узынколь (включено в село Червонное, Червонный сельский округ).
Проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА", публичное обсуждение пройдет до 27 ноября этого года.
Ранее сообщалось, что 25 сёл исчезнут с карты Костанайской области.
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