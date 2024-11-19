Почти полсотни посёлков исчезнут с карты Казахстана

Стало известно, что в Северо-Казахстанской области планируется упразднить 45 сёл. Проект соответствующего постановления обнародовали акимат региона и областной маслихат. Речь идёт о посёлках, где проживает меньше 50 человек, передаёт BaigeNews.kz.

В документе указано, что данная мера позволит оптимизировать управление ресурсами и улучшить условия для жителей более крупных населённых пунктов региона.

Упразднить в СКО предлагается следующие сёла.

Аккайынский район:

Лесные Поляны (Полтавский сельский округ);

Сенное (Власовский сельский округ);

Ульги (Ивановский сельский округ).

Есильский район:

Калиновка (Амангельдинский сельский округ);

Славянка (Заградовский сельский округ);

Алка (включено в село Караагаш, Заречный сельский округ);

Гурьяновка (включено в село Чириковка, Заречный сельский округ);

Жекеколь (включено в село Петровка, Петровский сельский округ);

Оседлое (включено в село Петровка, Петровский сельский округ);

Тамамбай (включено в село Бескудук, Бескудукский сельский округ);

Новоузенка (включено в село Леонидовка, Корнеевский сельский округ).

Жамбылский район:

Суатколь (включено в село Жамбыл, Жамбылский сельский округ);

Амангельды (включено в село Жамбыл, Жамбылский сельский округ);

Рождественка (включено в село Мирное, Мирный сельский округ);

Богдановка (включено в село Благовещенка, Благовещенский сельский округ);

Орталык (включено в село Троицкое, Троицкий сельский округ);

Ястребинка (включено в село Пресноредуть, Пресноредутский сельский округ).

Район Магжана Жумабаева:

Камышлово (включено в село Конюхово, Конюховский сельский округ);

Изобильное (включено в село Возвышенка, Возвышенский сельский округ);

Алуа (включено в село Александровка, Возвышенский сельский округ);

Екатериновка (включено в село Бастомар, Бастомарский сельский округ);

Сейфолла (включено в село Таманское, Тамановский сельский округ);

Мичурино (включено в село Хлебороб, сельский округ Аққайын).

Кызылжарский район:

Исаковка (включено в село Сумное, Виноградовский сельский округ);

Красноперовка (Бугровский сельский округ).

Мамлютский район:

Сливное (включено в село Чистое, Беловский сельский округ);

Катанай (включено в село Новомихайловка, Новомихайловский сельский округ);

Красный Октябрь (включено в село Покровка, Пригородный сельский округ);

Остановочный пункт "2591-й километр" (включено в село Покровка, Пригородный сельский округ);

Новоукраинка (включено в село Афонькино, Становский сельский округ).

Тайыншинский район:

Восточное (включено в село Кирово, Кировский сельский округ);

Мирное (включено в село Кирово, Кировский сельский округ);

Трудовое (включено в село Кирово, Кировский сельский округ);

Глубокое (включено в село Черниговка, Краснополянский сельский округ);

Комсомольское (включено в село Рощинское, Рощинский сельский округ);

Тениз (включено в село Чермошнянка, Чермошнянский сельский округ).

Тимирязевский район:

Приозёрное (включено в село Акжан, Акжанский сельский округ);

Северное (включено в село Докучаево, Докучаевский сельский округ).

Уалихановский район:

Жумысшы (включено в село Ондирис, Бидайыкский сельский округ);

Карамырза (включено в село Каратерек, Каратерекский сельский округ);

Малкара (включено в село Каратерек, Каратерекский сельский округ).

Район Шал акына:

Куртай (включено в село Узынжар, Юбилейный сельский округ);

Тельманово (Юбилейный сельский округ).

Район имени Габита Мусрепова:

Куйган (включено в село Чернозубовка, Возвышенский сельский округ);

Узынколь (включено в село Червонное, Червонный сельский округ).

Проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА", публичное обсуждение пройдет до 27 ноября этого года.

Ранее сообщалось, что 25 сёл исчезнут с карты Костанайской области.