  • 19 Ноября, 16:52
  • BAIGENEWS

Почти полсотни посёлков исчезнут с карты Казахстана

Они находятся в 11 районах СКО.

Сегодня, 16:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 16:19
Сегодня, 16:19
118
Фото: pixabay.com

Стало известно, что в Северо-Казахстанской области планируется упразднить 45 сёл. Проект соответствующего постановления обнародовали акимат региона и областной маслихат. Речь идёт о посёлках, где проживает меньше 50 человек, передаёт BaigeNews.kz.

В документе указано, что данная мера позволит оптимизировать управление ресурсами и улучшить условия для жителей более крупных населённых пунктов региона.

Упразднить в СКО предлагается следующие сёла.

Аккайынский район:

  • Лесные Поляны (Полтавский сельский округ);
  • Сенное (Власовский сельский округ);
  • Ульги (Ивановский сельский округ).

Есильский район:

  • Калиновка (Амангельдинский сельский округ);
  • Славянка (Заградовский сельский округ);
  • Алка (включено в село Караагаш, Заречный сельский округ);
  • Гурьяновка (включено в село Чириковка, Заречный сельский округ);
  • Жекеколь (включено в село Петровка, Петровский сельский округ);
  • Оседлое (включено в село Петровка, Петровский сельский округ);
  • Тамамбай (включено в село Бескудук, Бескудукский сельский округ);
  • Новоузенка (включено в село Леонидовка, Корнеевский сельский округ).

Жамбылский район:

  • Суатколь (включено в село Жамбыл, Жамбылский сельский округ);
  • Амангельды (включено в село Жамбыл, Жамбылский сельский округ);
  • Рождественка (включено в село Мирное, Мирный сельский округ);
  • Богдановка (включено в село Благовещенка, Благовещенский сельский округ);
  • Орталык (включено в село Троицкое, Троицкий сельский округ);
  • Ястребинка (включено в село Пресноредуть, Пресноредутский сельский округ).

Район Магжана Жумабаева:

  • Камышлово (включено в село Конюхово, Конюховский сельский округ);
  • Изобильное (включено в село Возвышенка, Возвышенский сельский округ);
  • Алуа (включено в село Александровка, Возвышенский сельский округ);
  • Екатериновка (включено в село Бастомар, Бастомарский сельский округ);
  • Сейфолла (включено в село Таманское, Тамановский сельский округ);
  • Мичурино (включено в село Хлебороб, сельский округ Аққайын).

Кызылжарский район:

  • Исаковка (включено в село Сумное, Виноградовский сельский округ);
  • Красноперовка (Бугровский сельский округ).

Мамлютский район:

  • Сливное (включено в село Чистое, Беловский сельский округ);
  • Катанай (включено в село Новомихайловка, Новомихайловский сельский округ);
  • Красный Октябрь (включено в село Покровка, Пригородный сельский округ);
  • Остановочный пункт "2591-й километр" (включено в село Покровка, Пригородный сельский округ);
  • Новоукраинка (включено в село Афонькино, Становский сельский округ).

Тайыншинский район:

  • Восточное (включено в село Кирово, Кировский сельский округ);
  • Мирное (включено в село Кирово, Кировский сельский округ);
  • Трудовое (включено в село Кирово, Кировский сельский округ);
  • Глубокое (включено в село Черниговка, Краснополянский сельский округ);
  • Комсомольское (включено в село Рощинское, Рощинский сельский округ);
  • Тениз (включено в село Чермошнянка, Чермошнянский сельский округ).

Тимирязевский район:

  • Приозёрное (включено в село Акжан, Акжанский сельский округ);
  • Северное (включено в село Докучаево, Докучаевский сельский округ).

Уалихановский район:

  • Жумысшы (включено в село Ондирис, Бидайыкский сельский округ);
  • Карамырза (включено в село Каратерек, Каратерекский сельский округ);
  • Малкара (включено в село Каратерек, Каратерекский сельский округ).

Район Шал акына:

  • Куртай (включено в село Узынжар, Юбилейный сельский округ);
  • Тельманово (Юбилейный сельский округ).

Район имени Габита Мусрепова:

  • Куйган (включено в село Чернозубовка, Возвышенский сельский округ);
  • Узынколь (включено в село Червонное, Червонный сельский округ).

Проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА", публичное обсуждение пройдет до 27 ноября этого года.

Ранее сообщалось, что 25 сёл исчезнут с карты Костанайской области.

Самое читаемое

Наверх