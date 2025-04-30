В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 3 203 этнических казаха, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения, 48,1% кандасов, прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из КНР, 39,5% – из Узбекистана, 5,8% – из Туркменистана, 2,5% – из Монголии, 1,9% – из России и 2,2% – из других стран.

По состоянию на 1 апреля 2025 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,7%, несовершенолетние – 31,1% и пенсионеры ‐ 8,2%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,9% имеют высшее образование, 27,8% среднее специальное образование, 52,9% общее среднее образование и 1,4% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человек. По состоянию на 1 апреля 2024 года в регионы расселения переселено 642 кандаса.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тг).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 147 кандасам.

В частности, 94 человека были трудоустроены на постоянную работу.