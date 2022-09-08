Почти на треть выросли цены на аренду квартир в Казахстане за год

Фото: egov.kz

Статистику изменения цен на рынке жилья опубликовало Бюро национальной статистики. Согласно данным, стоимость аренды квартир в Казахстане за месяц выросла сразу на 12,4 процента, передаёт BaigeNews.kz.

По данным бюро, за год, с августа 2021 года, цены на вторичное жильё повысились на 25,8 процента, продажи нового жилья – на 18,1 процента. Аренда за благоустроенное жильё в августе 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 31,8 процента.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе на 32,5 процента, Нур-Султане - на 27,6 процента, Костанае – на 26,3 процента. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Кызылорда (48,4 процента), Нур-Султан (40,8 процента), Усть-Каменогорск (39,9 процента) и Талдыкорган (36,5 процента), а на рынке аренды жилья – Алматы (62,5 процента).

Уточняется, что за месяц цены на перепродажу квартир выросли незначительно - на 0,4 процента, а на продажу нового жилья наоборот - снизились на 0,1 процента. Арендная плата за благоустроенное жилье в августе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 12,4 процента.

Бюро национальной статистики АПСР РК ежемесячно мониторит цены на рыке жилья. Индексы цен формируются на основе данных выборочного наблюдения по областным центрам и городам: Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Информацию по продажам нового жилья собирается у строительных организаций, совершающих операции по продажам, при этом учитываются цены нового жилья с черновой и чистовой отделками. По перепродаже квартир и аренде благоустроенного жилья учитываются данные из объявлений, размещаемых на интернет-ресурсах, в средствах массовой информации. При подсчёте цен рассматриваются предложения по одной,-двух,-трёх комнатным квартирам.