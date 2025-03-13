Почти на шесть тенге подорожал доллар на бирже
По данным на 15:30, "американец" значительно вырос в цене.
Сегодня, 16:17
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Сегодня, 16:17Сегодня, 16:17
126Фото: Pixabay
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 495,28 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Таким образом, "зеленый" вырос в цене сразу на 5,69 тенге.
Днем ранее он стоил 489,15 тенге тенге.
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