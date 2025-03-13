  • 13 Марта, 17:22
  • BAIGENEWS

Почти на шесть тенге подорожал доллар на бирже

По данным на 15:30, "американец" значительно вырос в цене.

Сегодня, 16:17
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 16:17
Сегодня, 16:17
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Фото: Pixabay

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 495,28 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Таким образом, "зеленый" вырос в цене сразу на 5,69 тенге.

Днем ранее он стоил 489,15 тенге тенге.

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