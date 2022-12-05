Почти на 600 тысяч тенге оштрафовали поверительную лабораторию в Мангистауской области

Фото: Иллюстративное фото

Сертификаты о поверке средств измерений выдавали в Мангистауской области без каких-либо проверок. Нарушения требований Закона РК "Об аккредитации в области оценки соответствия" выявили сотрудники Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Выявлены факты выдачи сертификатов о поверке средств измерений без проведения обязательных процедур ТОО "Мангистауметросервис". Поверительная лаборатория оформила документы без проведения поверки с разборкой приборов учёта газа", - сообщили в ведомстве.

За нарушение требований закона составлен административный протокол, решением суда приостановлен аттестат аккредитации сроком на шесть месяцев со штрафом в размере 195 МРП.

