Почти на 500 млрд тенге закупила "СК-Фармация" лекарства в 2024 году

Компания "СК-Фармация" в этом году закупила лекарства и медизделия на сумму 480 млрд тенге. Об этом на заседании правительства сообщил глава компании Еркен Жакатай, передает BaigeNews.kz.

"В текущем году "СК-Фармация" закупила 1 588 наименований лекарственных средств и медицинских изделий на сумму 480 млрд тенге. Данный закуп осуществляется у 35 отечественных товаропроизводителей, 34 иностранных производителей, трёх международных организаций и 55 дистрибьюторов, - сказал председатель правления "СК-Фармация".

По его словам, лекарства поставляются в медорганизации шестью логистическими провайдерами по всей республике. Однако в регионах все еще есть нехватка в дополнительных мощностях для хранения и транспортировки медикаментов. Для этого прорабатывается пилотный проект с АО "Казпочта" по организации доставки медизделий в регионы Казахстана.

Еркен Жакатай также отметил, что компания заключила долгосрочные договоры с 35 отечественными производителями на поставку лекарств и медизделий почти четырех тысяч наименований.