Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о пополнении автопарка станции скорой помощи столицы новыми автомобилями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

"Сотрудники скорой помощи одними из первых оказывают медпомощь нашим жителям. Их работа очень сложная и ответственная. Тем не менее со стороны жителей поступает ряд обоснованных нареканий на работу станции скорой медпомощи, в особенности на автопарк станции.

К примеру, автопарк станции скорой помощи состоит из 146 автомобилей. Часть из них требует ремонта. Для увеличения количества автотранспорта в текущем году закупили 47 машин для скорой помощи. 27 из них уже поступили и готовы к вызовам. Остальные поступят в ближайшую неделю. Все автомобили оснащены современным оборудованием, которое поможет быстрее и эффективнее реагировать на вызовы. Кроме того, в ближайшее время также будет отремонтировано 20 единиц имеющегося транспорта", - сказал Касымбек.