Почти на 1,5 млн тенге оштрафовали супермаркет в Таразе за обман покупателей
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Суд в Таразе рассмотрел два административных дела в отношении супермаркета по факту нарушения законодательства о регулировании торговой деятельности, передаёт BaigeNews.kz.
В мае сотрудники департамента торговли и защиты прав потребителей по жалобе горожанки провели проверку и выявили, что в одной из торговых точек продавали товары по стоимости, превышающей цену на ярлыке.
В суде представитель ТОО, признав вину, пояснил, что данный факт произошёл по вине персонала - не успели поменять ценники. В связи с небольшой разницей цен, он просил прекратить производство по делу.
"Согласно статье 24 Закона "О защите прав потребителей" продавец обязан указывать стоимость товара, оформленного ярлыком цен, выставленным во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта. А потребитель вправе купить товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен", - пояснили в суде.
Тот же супермаркет в течение года уже привлекался к ответственности за данное правонарушение.
Санкцией части 5 статьи 193 КоАП за совершенное правонарушение повторно в течение года после наложения административного взыскания предусмотрен штраф на субъектов крупного предпринимательства – в размере 200 МРП.
Постановлениями суда ТОО признано виновным и на него наложен административный штраф в размере 738 тысячи тенге по каждому делу. Судебные акты вступили в законную силу.
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