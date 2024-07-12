Почти на 1,5 млн тенге оштрафовали супермаркет в Таразе за обман покупателей

Суд в Таразе рассмотрел два административных дела в отношении супермаркета по факту нарушения законодательства о регулировании торговой деятельности, передаёт BaigeNews.kz.

В мае сотрудники департамента торговли и защиты прав потребителей по жалобе горожанки провели проверку и выявили, что в одной из торговых точек продавали товары по стоимости, превышающей цену на ярлыке.

В суде представитель ТОО, признав вину, пояснил, что данный факт произошёл по вине персонала - не успели поменять ценники. В связи с небольшой разницей цен, он просил прекратить производство по делу.

"Согласно статье 24 Закона "О защите прав потребителей" продавец обязан указывать стоимость товара, оформленного ярлыком цен, выставленным во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта. А потребитель вправе купить товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен", - пояснили в суде.

Тот же супермаркет в течение года уже привлекался к ответственности за данное правонарушение.

Санкцией части 5 статьи 193 КоАП за совершенное правонарушение повторно в течение года после наложения административного взыскания предусмотрен штраф на субъектов крупного предпринимательства – в размере 200 МРП.

Постановлениями суда ТОО признано виновным и на него наложен административный штраф в размере 738 тысячи тенге по каждому делу. Судебные акты вступили в законную силу.