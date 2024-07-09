Почти на 130 млн тенге сократили финансирование ревкомиссии Алматы после аудита

Ряд мер реагирования принят по нарушениям, выявленным в деятельности Ревизионной комиссии Алматы. Недостатки в ее работе были озвучены Высшей аудиторской палатой в мае 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату.

"Решением маслихата Алматы от 13 июня внесены изменения в части уменьшения суммы ее финансирования на 129,6 млн тенге.



Кроме того, приказом председателя ревкомиссии прекращена практика размещения материалов аудита в негосударственной информсистеме, что создавало риски утечки информации и утраты доступа к ведомственным данным", - говорится в сообщении.

Напомним, ВАП РК был зафиксирован ряд нарушений в деятельности ревкомиссии Алматы. Так, выявлены случаи распределения бюджетных средств на услуги, которые не имели реального исполнения. К примеру, в связи с отсутствием фактической необходимости в привлечении аудиторских организаций в 2022-2023 годах 150,4 млн тенге были перераспределены на другие направления, где основные статьи расходов пришлись на выплату премий.