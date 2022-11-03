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polisia.kz Сегодня, 17:07
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Фото: polisia.kz

Почти миллион тенге украла из банкомата жительница Астаны

Астанчанка забрала чужие деньги из банкомата. Добыча составила 940 тысяч тенге. Часть денег женщина потратила на погашение кредита, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Инцидент произошёл в районе Есиль.

"Установлено, что женщина пришла в один из банкоматов. Перед ней стоял мужчина, вносивший на счёт крупную сумму. При выполнении операции что-то пошло не так и деньги, не зачислившись, остались в ячейке. Поспешив к машине за другими наличными, мужчина оставил непринятые 940 тысяч тенге. Этим и воспользовалась 36-летняя подозреваемая. Быстро сложив купюры в сумку, женщина ушла", - сообщили в полиции.

По факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая задержана. Женщина дала признательные показания. 

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#Астана #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:07
78
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