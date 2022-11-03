Почти миллион тенге украла из банкомата жительница Астаны

Фото: polisia.kz

Астанчанка забрала чужие деньги из банкомата. Добыча составила 940 тысяч тенге. Часть денег женщина потратила на погашение кредита, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл в районе Есиль.

"Установлено, что женщина пришла в один из банкоматов. Перед ней стоял мужчина, вносивший на счёт крупную сумму. При выполнении операции что-то пошло не так и деньги, не зачислившись, остались в ячейке. Поспешив к машине за другими наличными, мужчина оставил непринятые 940 тысяч тенге. Этим и воспользовалась 36-летняя подозреваемая. Быстро сложив купюры в сумку, женщина ушла", - сообщили в полиции.

По факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая задержана. Женщина дала признательные показания.