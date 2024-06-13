Почти два дня тушили пожар на мусорном полигоне в Конаеве
Сегодня, 18:20
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Сегодня, 18:20Сегодня, 18:20
85Фото: скриншот
Огнеборцы на вторые сутки ликвидировали пожар на мусорном полигоне в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
“Пожар полностью ликвидирован силами МЧС”, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, на территории полигона твердых бытовых отходов города Конаев произошло горение мусора. Возгорание мусора произошло на предварительной площади 1000 квадратных метров.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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