Почти два дня тушили пожар на мусорном полигоне в Конаеве

Огнеборцы на вторые сутки ликвидировали пожар на мусорном полигоне в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

“Пожар полностью ликвидирован силами МЧС”, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, на территории полигона твердых бытовых отходов города Конаев произошло горение мусора. Возгорание мусора произошло на предварительной площади 1000 квадратных метров.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.