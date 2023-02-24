Почти девять миллиардов тенге выделят на ремонт Петропавловской ТЭЦ

Фото: BaigeNews.kz

На ремонт Петропавловской ТЭЦ-2 в 2022 году АО "Севказэнерго" направило 12 миллиардов тенге. В 2023 году планируется выделить 8,7 миллиарда тенге. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления энергетики и ЖКХ города Павел Шилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pkzsk.info.

По информации Шилова, энергетические предприятия региона АО "Севказэнерго" и ТОО "Кокшетау-Энерго" в 2022 году на проведение ремонтных работ направили 15 миллиардов тенге.

"Из них на ремонтно-восстановительные работы ТЭЦ-2 из собственных средств акционеров было направлено свыше 12 миллиардов тенге. Эти средства потратили на обследование дымовых труб №2 и 3, выполнили ремонт дымовой трубы №2 и демонтаж главного корпуса, газоходов и дымовой трубы №1. Кроме того был выполнен капитальный и текущий ремонт 10 котлов и семи турбоагрегатов, а также строительство временных газоходов и восстановление здания главного корпуса", — рассказал Павел Шилов.

По его словам АО "СК РЭК" и ТОО "Кокшетау-Энерго" в прошлом году провели ремонт, реконструкцию и модернизацию 97 подстанций и 1,7 тысячи километров сетей электроснабжения на 2,7 миллиарда тенге.

ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на ремонт теплоснабжения направили 681 миллион тенге. На эти деньги отремонтировали 6,6 километра тепловых сетей и выполнили изоляцию 3,9 километра трубопровода.

В 2023 году энергетическими предприятиями запланированы ремонты на сумму 12,1 миллиарда тенге, которые будут проводиться за счёт собственных средств компаний.

На ремонт, реконструкцию и модернизацию оборудования ТЭЦ-2 планируют направить 8,7 млрд тенге.

Напомним, в Петропавловске запланировано строительство новой дымовой трубы №1, а также капитальный ремонт четырёх котлоагрегатов №1,9,10 и 11, а также двух турбоагрегатов №1 и 3.

АО "СКРЭК" в 2023 году на ремонт и реконструкцию сетей электроснабжения планирует предусмотреть 1,3 миллиарда тенге. Там хотят отремонтировать порядка 1,2 тысячи километров сетей электроснабжения и 61 подстанцию.

ТОО "Петропавловские тепловые сети" в 2023 году планирует выполнить ремонт и реконструкцию восьми километров тепловых сетей на 1,1 миллиарда тенге. ТОО "Кокшетау Энерго" в 2023 году на ремонт 628 километров сетей электроснабжения и 176 подстанций направит 260 миллионов тенге.