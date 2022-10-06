Почти четыре миллиарда тенге задолжали предприятия РК своим работникам - Минтруда

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Государственными инспекторами труда на 696 предприятиях республики выявили задолженность по заработной плате перед 17,4 тысячами работников на сумму более трёх миллиардов 982,1 миллионов тенге с начала года, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и соцзащиты населения РК.