Лента новостей
- "Разговор был жёсткий". МИД Казахстана прокомментировал встречу с послом России 13:59 0
- В Союзе спортсменов рассказали, почему поддерживают кандидатуру Токаева в предстоящих выборах 13:53 27
- "Журналистка, два депутата и президент": партия "Ак Жол" выбрала своего кандидата для выборов 13:38 85
- Как пройдёт регистрация Токаева в качестве кандидата в президенты, рассказал глава Минюста 13:38 74
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 13:26 154
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 13:18 185
- Выдвижение Токаева от партии Amanat объединяет гражданское общество вокруг курса действующего президента — мнение эксперта 13:04 103
- Почти четыре миллиарда тенге задолжали предприятия РК своим работникам - Минтруда 13:02 140
- Российские учителя пока не смогут устроиться в казахстанские школы 12:23 272
- Бюджетные расходы на медицину увеличат в Казахстане 12:22 138
- Народная партия Казахстана поддержит Токаева на президентских выборах 11:09 403
- Сколько богатые казахстанцы платят за имущество, рассказали в Минфине 11:04 420
- За неполных шесть лет в Казахстане прекратили 85 процентов уголовных дел о пытках 10:41 373
- Экспорт в приоритете: объём вывезенного из РК подсолнечного масла увеличился почти втрое 10:27 289
- Партия Amanat выдвинула в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева 10:26 318
- "Дыра в WhatsApp" дала хакерам доступ к телефонам — Дуров 10:02 527
- Для срочников установят индивидуальный накопительный рейтинг при поступлении в вуз 09:19 359
- 60 человек заразились COVID-19 за сутки в Казахстане 08:48 336
- "Непобеждённый казах хочет отомстить за Головкина". На родине "Канело" отреагировали на угрозы Алимханулы 08:40 443
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 08:05 452
- Саженцы засохли: павлодарские экологи возмущены посадкой деревьев 07:41 337
- "Разобью голову об унитаз" — директор школы угрожала ученику в Костанайской области 06:38 1364
- Жители Шемонаихи жалуются на отсутствие отопления 05:12 361
- Пропавшую женщину нашли в пустынной местности Жамбылской области 04:30 5413
- Головкина хотят лишить всех поясов чемпиона мира 03:21 1783
- На учениях ОДКБ локализовали вероятный очаг инфекционного заражения 02:14 590
- Десятый месяц ждут выплат учителя в одном из районов ЗКО 01:08 391
- Один из пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе закроют на сутки 00:17 427
- Школьник умер на уроке физики в Уральске 05.10.2022 1758
- "Чувствую поддержку и энергетику болельщиков" — Джокович о своем участии в турнире в Астане 05.10.2022 715
- Инкассаторский автомобиль сгорел на парковке банка в Актау 05.10.2022 377
- Трупы женщины и её дочери нашли в лесопосадке близ Караганды 05.10.2022 1464
- Страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки 05.10.2022 400
- Фильм о жизни сотрудников Антикора сняли в Казахстане 05.10.2022 565
- На посылку со свиной головой для редакции orda.kz отреагировал глава МИОР 05.10.2022 784
- Бизнес требует лишить "Казахтелеком" монополии на маркировку 05.10.2022 745
- Семейную пару из РФ выдворили из Казахстана за двойное гражданство 05.10.2022 1124
- Токаев посетил Павлодарский алюминиевый завод 05.10.2022 428
- Госслужащие и их супруги из-за ошибок задолжали 759 миллиардов тенге налогов 05.10.2022 505
- Запуск первой очереди ТЭЦ-3 в Астане запланирован на 2023 год 05.10.2022 491
- Какие идеи должны донести педагоги до казахстанских детей, рассказал Токаев 05.10.2022 396
- Новак Джокович одержал победу на старте турнира в Астане 05.10.2022 496
- Пропавшую 37-летнюю женщину нашли в пустынной местности Жамбылской области 05.10.2022 7182
- Ветераны Афганской войны предложили кандидатуру Токаева на пост президента Казахстана 05.10.2022 456
- "Кто даёт взятку, тот своевременно отправляет свой груз" - Антикор о коррупции в КТЖ 05.10.2022 447
- Почему внеочередные президентские выборы должны пройти в этом году, рассказал гость проекта "2022" 05.10.2022 497
- Продолжить развитие трамвайной системы поручил Токаев 05.10.2022 714
- Отказываться от использования угля Казахстану пока не следует - Токаев 05.10.2022 644
- Власти Казахстана действуют проактивно - глава миссии МВФ о возможных санкциях 05.10.2022 497
- Курс тенге по отношению к российскому рублю должен укрепиться - эксперт 05.10.2022 717
- Ордена и медали вручил президент отличившимся павлодарцам 05.10.2022 452
- Предстоящий отопительный сезон – прямая ответственность акимов всех регионов - Токаев 05.10.2022 531
- Токаев рассказал, от какого объединения будет баллотироваться на выборах 05.10.2022 657
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 22785
- До конца года восстановят авиасообщение Павлодар – Астана по поручению Токаева 05.10.2022 437
- Экологическая обстановка – важнейший индикатор качества жизни граждан - Токаев 05.10.2022 381
- Imanbek и Мария Мудряк стали успешными послами нашей культуры за рубежом - Токаев 05.10.2022 436
- Ведутся ли расследования в отношении Байбека и Нигматулина прокомментировали в Антикоре 05.10.2022 1859
- Совет генералов выдвинул Токаева кандидатом в президенты на предстоящих выборах 05.10.2022 578
- Объединение депутатов маслихатов выдвинуло кандидатуру Токаева на предстоящие выборы президента 05.10.2022 534
- Токаев прибыл в Павлодарскую область 05.10.2022 449
- Кандидат в президенты Жигули Дайрабаев рассказал о своём необычном имени 05.10.2022 632
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 844
- Елена Рыбакина вышла во второй круг теннисного турнира в Чехии 05.10.2022 419
- 13-летний казахстанский футболист подписал контракт с испанским клубом 05.10.2022 3365
- Жигули Дайрабаев подал документы на регистрацию кандидатом в президенты РК 05.10.2022 580
- Токаев посетил новые предприятия Карагандинской области 05.10.2022 1156
- Мажилисмен: Казахстан каждый год из-за суицидов теряет почти четыре тысячи человек 05.10.2022 596
- Казахстанцы могут получить социальные выплаты в течение пары минут 05.10.2022 624
- Казахстанский союз спортсменов выдвинул Токаева кандидатом на выборы президента 05.10.2022 419
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 580
- Соцобъекты Астаны начали переводить на газ 05.10.2022 435
- Истязавшего детей-инвалидов санитара осудили в Актобе 05.10.2022 1740
- Qazaqstan Team выдвинуло Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты 05.10.2022 596
- Как автомобилистам с иностранными номерами оплатить парковку в Астане 05.10.2022 489
- Бюджет программы ипотечного кредитования для молодёжи увеличат в Казахстане 05.10.2022 363
- Организация ветеранов выдвинула Токаева кандидатом в президенты 05.10.2022 454
- Токаев наградил тренера бронзового призера чемпионата Азии по настольному теннису 05.10.2022 509
- Токаев назвал паспорт Казахстана символом справедливости и устремления в будущее 05.10.2022 404
- Караганда должна стать более комфортным для проживания городом - Токаев 05.10.2022 544
Сегодня, 13:02
142
Почти четыре миллиарда тенге задолжали предприятия РК своим работникам - Минтруда
Государственными инспекторами труда на 696 предприятиях республики выявили задолженность по заработной плате перед 17,4 тысячами работников на сумму более трёх миллиардов 982,1 миллионов тенге с начала года, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и соцзащиты населения РК.
"Руководителям предприятий-должников было выдано 639 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 115,3 миллиона тенге. В результате установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 15,9 тысячи работников. Им выплачено три миллиарда 741,6 миллиона тенге задержанной зарплаты", - сообщили госинспекторы труда.
Поделитесь:
-
Hype news
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 13:26 154
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 13:18 185
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 08:05 452
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 22785
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 844
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 580
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 11186
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 1095
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 841
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 7749
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 3421
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 2944
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 4811
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 21034
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 2978
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 6644
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 14239
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 4531
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 5336
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 2098
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 20726
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 2126
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 341386
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 30155
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 2716
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 3571
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 9451
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 2739
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 42237
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 7771
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 5615
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 4933
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 3962
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 4401
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 5945
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 3522
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 4346
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 3674
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 21002
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 3576
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 4015
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 3542
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 25068
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 182654
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 10413
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 14464
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 5486
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 5864
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 14550
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 5154
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 11081
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 5065
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 7805
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 29872
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 12304
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 5732
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 9665
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 5908
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 22976
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 7868
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 8601
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 7056
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 12395
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 7816
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 6744
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 6778
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 10506
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 6943
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 6490
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 9068
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 6782
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 14750
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 6510
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 6696
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 6574
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 9075
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 6861
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 7276
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 8023
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 7286
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 10757
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 9156
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 9135
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 9529
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 8834
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 13105
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 9780
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 11627
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 12634
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 12405
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10078
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 10397
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 25974
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 11320
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 13563
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 10432
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 11818
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 12433
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 13567
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 11830
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 13781
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13320
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 14438
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 14433
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 30956
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 14850
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 15748
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15558
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 16197
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16321
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 24756
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 15813
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23122
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 33735
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 17610
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 22604
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 22025
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 24144
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20186
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 21437
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 19665
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 19632
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 19497
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 35106
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 21513
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 19837
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 24437
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 23854
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 24158
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 23433
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 23510
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 25648
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26216
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 24881
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 24445
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25157
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 26074
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24068
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 27021
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 24909
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 25538
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26532
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 28115
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27226
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 26390
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 29900
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26033
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 28910
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26565
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57403
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28140
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27204
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 28863
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 26858
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27180
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27192
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 26913
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 29312
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 27821
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 29899