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  • Почти четыре миллиарда тенге задолжали предприятия РК своим работникам - Минтруда
Минтруда Сегодня, 13:02
142
Фото: Минтруда

Почти четыре миллиарда тенге задолжали предприятия РК своим работникам - Минтруда

Государственными инспекторами труда на 696 предприятиях республики выявили задолженность по заработной плате перед 17,4 тысячами работников на сумму более трёх миллиардов 982,1 миллионов тенге с начала года, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и соцзащиты населения РК.

"Руководителям предприятий-должников было выдано 639 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 115,3 миллиона тенге. В результате установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 15,9 тысячи работников. Им выплачено три миллиарда 741,6 миллиона тенге задержанной зарплаты", - сообщили госинспекторы труда.

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#зарплата #долги #Минтруда
Журналист
Сегодня, 13:02
142
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