open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Почти блокбастер: погоня за пьяным водителем попала на видео в области Абай
кадр из видео Сегодня, 15:27
96
Сегодня, 15:27
96
Фото: кадр из видео

Почти блокбастер: погоня за пьяным водителем попала на видео в области Абай

Полицейские области Абай поделились эпичным видео погони за пьяным водителем,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

На кадрах видно, как Мужчина завёл двигатель и начал движение, когда увидел патрульную машину. На скорости свыше 100 километров в час он попытался скрыться в Аягозе. 

"После непродолжительной погони нарушитель был остановлен. Им оказался 28-летний водитель ВАЗ 2115. Освидетельствование выявило наличие алкоголя в его организме. Авто поместили на специализированную стоянку", — рассказали в полиции.

Административный протокол направлен в суд.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#полиция #пьяный водитель
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:27
96
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх