Почти блокбастер: погоня за пьяным водителем попала на видео в области Абай

Фото: кадр из видео

Полицейские области Абай поделились эпичным видео погони за пьяным водителем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

На кадрах видно, как Мужчина завёл двигатель и начал движение, когда увидел патрульную машину. На скорости свыше 100 километров в час он попытался скрыться в Аягозе.

"После непродолжительной погони нарушитель был остановлен. Им оказался 28-летний водитель ВАЗ 2115. Освидетельствование выявило наличие алкоголя в его организме. Авто поместили на специализированную стоянку", — рассказали в полиции.

Административный протокол направлен в суд.