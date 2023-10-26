Почти 90% рабочих мест создаются в низко- и средне продуктивных секторах – Минтруда РК

Отечественные и зарубежные эксперты обсуждают текущее состояние и перспективы мировой экономики, тенденции развития глобального рынка труда, возможности создания качественных рабочих мест, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения РК.

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова отметила, что сегодня мировой рынок труда сталкивается с новыми глобальными тенденциями и вызовами.

"Во-первых, мы наблюдаем процессы влияния активного внедрения технологий, цифровизации и искусственного интеллекта на занятость и бизнес. Во-вторых, с каждым годом растет интерес к платформенной занятости. Интернет-платформы стали не просто трендом, а динамично развивающимся направлением", - сказала Дуйсенова.

Она добавила, в Казахстане был разработан проект Концепции развития рынка труда до 2030 года.

"Первое, к чему мы пришли при разработке концепции – это растущий дисбаланс между спросом и предложением на казахстанском рынке труда. В следующие 5 лет для пребывающей рабочей силы понадобится около 100 тыс. новых рабочих мест ежегодно. Вместе с тем темпы создания рабочих мест в недостаточной степени удовлетворяют потребности растущего населения. Также следует констатировать, что 87% новых рабочих мест создаются преимущественно в низко- и средне продуктивных секторах", – сказала Светлана Жакупова.

По словам министра, экономика генерирует спрос на специалистов средней квалификации. При этом трудоустраиваются только 62% выпускников организаций технического и профессионального образования.

На лицо переизбыток кадров с высшим образованием, при фактической потребности кадров рабочих профессий.

"Перед нами стоит задача перехода от создания простых рабочих мест к качественной занятости с достойной оплатой труда. При этом критерии качественности рабочих мест будут определяться: уровнем оплаты труда не ниже медианной заработной платы в регионе; постоянством занятости (не менее 6 месяцев); наличием социальных льгот; безопасностью рабочей среды", - отметила глава ведомства.

В течение дня в рамках конференции также пройдут три тематические сессии: "Генерация качественных рабочих мест", "Инвестиции в образование: навыки и компетенции для экономики" и "Инфраструктура рынка труда: соединяя спрос и предложение".