В 2024 году туристическую поездку совершили более 11,2 млн человек, из которых подавляющее большинство — 87,7% (9,9 млн человек) — выбрали направления в пределах Казахстана. Лишь 12,3% (1,38 млн) выехали за рубеж, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Наибольшее число путешествий совершено по личным целям — 93,3% от общего потока туристов. Лишь 6,7% поездок были связаны с деловыми или профессиональными задачами.

Наиболее популярными направлениями среди внутренних туристов стали Астана (10,5%), Алматы (10,2%), а также Туркестанская (8,8%), Карагандинская (7,9%) и Алматинская (7,4%) области.

Где живут и как передвигаются?

Большинство казахстанцев предпочли размещение у родственников и знакомых — таких было 64,2%. Только 15,2% останавливались в гостиницах, 11,6% — в съёмных квартирах. Среди видов транспорта для поездок по стране лидировали собственные автомобили (36,1%) и железнодорожный транспорт (26,4%). В случае выезда за границу чаще всего выбирался воздушный транспорт (55,7%).

Сколько тратят туристы?

Суммарные расходы путешественников в 2024 году составили 957,7 млрд тенге, из них 582,7 млрд тенге — расходы внутренних туристов. Основные статьи расходов — покупка товаров (29,5%), транспортные услуги (25,2%), питание (21%) и проживание (12,6%).

Данные подтверждают устойчивую популярность внутреннего туризма, а также склонность казахстанцев путешествовать экономно, выбирая личные автомобили и бесплатное жильё.