Почти 9 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Sax Invest
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Агентство по финансовому мониторингу в Астане проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой "Sax Invest", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков.
Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка).
"Для регистрации на официальном сайте "Sax Invest" и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу", ― сообщил Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.
Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании.
"За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных вкладчиков составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов (почти 9 млрд тенге).
Один из организаторов финансовой пирамиды "Sax Invest" задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат", ― добавили в агентстве.
Всего в текущем году за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид на срок от двух до шести лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества.
"Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. АФМ запущен телеграм бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте Агентства. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", ― отметили в АФМ.
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