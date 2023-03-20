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Почти 9 000 казахстанцев проголосовали за рубежом Сегодня, 12:01
141
Сегодня, 12:01
141

Почти 9 000 казахстанцев проголосовали за рубежом

Почти девять тысяч казахстанцев приняли участие в голосовании за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

К слову, все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу. 

"При дипломатических представительствах Республики Казахстан в 62 иностранных государствах было открыто 77 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 132 человек. На данный момент все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу. В голосовании приняли участие 8 800 граждан РК, что соответствует явке в 72,54 процента", - сообщили в ведомстве.

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Сегодня, 12:01
141
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