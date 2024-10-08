Почти 800 человек осудили за незаконное обращение с редкими видами растений и животных в РК

Верховный Суд проанализировал судебную практику по уголовным делам о незаконном обращении с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами за 2019-2023 годы и первое полугодие 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

За этот период по статье 339 УК рассмотрено 608 уголовных дел в отношении 796 лиц. Лишены свободы 22,5% осуждённых. Прекращены по нереабилитирующим основаниям (ч.3 ст.68 УК) 18, реабилитирующим – 1 дело. Вынесено три оправдательных приговора.

В апелляции обжалованы приговоры в отношении 228 лиц, отменены приговоры в отношении 10, изменены – 47 лиц.

В кассации рассмотрены дела в отношении 30, отменены приговоры на 4, изменены – на 17 лиц.

"В целом судебная практика характеризуется стабильностью, а суды, в основном, правильно применяют уголовное законодательство. В обобщении отражены вопросы квалификации деяний в целях индивидуализации наказания по тяжести содеянного (более суровое наказание для лиц, занимающихся отстрелом или отловом животных, менее суровое-для виновных в хранении дериватов). Также затронуты вопросы возмещения экологического вреда для правильного взыскания ущерба с лиц, непосредственно изъявших животных из природной среды. Предложено квалифицировать действия лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 339 УК, без совокупности уголовных правонарушений со ст. 337 УК", - сообщили в Верховном суде.

Обобщением обращено внимание на необходимость совершенствования законодательства.