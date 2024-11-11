Почти 80 млрд тенге сэкономили в Казахстане на инфраструктурных и соцпроектах

В Казахстане с января текущего года сокращены расходы по 34 проектам на сумму свыше 79 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.

"Так, в Карагандинской области, на стадии разработки ПСД проекта "Реконструкция блоков основных сооружений водоочистки ТОО "Қарағанды Су" установлено завышение стоимости пяти видов труб. По итогам совместной работы заявленная сметная стоимость проекта снижена с 23 млрд до 16,8 млрд тенге, в результате сэкономлено 6,1 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Аналогично, в ходе анализа национального проекта "Комфортная школа" установлено завышение стоимости интерактивных сенсорных панелей на основании прайс-листов поставщиков, не являвшихся производителями или их дистрибьюторами.

"При взаимодействии АФМ с АО "КазНИИСА" цены панелей снижены до уровня рыночных, что позволило предотвратить излишние расходы в размере 14 млрд тенге", - добавили в АФМ.

Аналогичная работа проводится АФМ во всех регионах.