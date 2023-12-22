Почти 80% казахстанских полигонов бытовых отходов не соответствуют нормам

В Казахстане остро встала проблема нехватки полигонов для твёрдых бытовых отходов, соответствующих экологическим нормам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Институт экономических исследований.

По мнению экспертов, в Казахстане возникли серьёзные проблемы с утилизацией и обработкой отходов, что негативно влияет на окружающую среду.

Особенно непростая ситуация в сёлах. Здесь функцию полигонов ТБО выполняют бесхозные свалки. Они не имеют соответствующую проектную и разрешительную документацию.

Отмечается, что на свалках не соблюдается технология захоронения отходов, отсутствуют ограждения, весовые оборудования, не проводится дозиметрический контроль поступающих отходов. Причем большинство полигонов и свалок исчерпали свой срок действия, требуется их рекультивация.

Экономисты предлагают применить кластерный подход к организации сбора ТБО.

По мнению экспертов, есть и другая проблема с отходами - это отсутствие нормативных правовых актов (при какой численности или в каких населенных пунктах (в том числе и сельских)) о том, где должны организовываться полигоны ТБО.

Сообщается также, что в 2022 году в Казахстане насчитывалось 3 012 полигонов ТБО, из которых 2 379 или 79% не соответствовали экологическим и санитарным нормам. Больше всего несоответствующих экологическим и санитарно - эпидемиологическим нормам полигонов насчитывается в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской и жетысу областях. Только в четырёх регионах все полигоны соответствуют экологическим и санитарным нормам: один - в Астане, один – в Шымкенте, по 158 – в Туркестанской и Жамбылской областях.