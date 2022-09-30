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  • Почти 8 тысяч тенге получат столичные пенсионеры к 1 октября
pixabay.com Сегодня, 06:27
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Фото: pixabay.com

Почти 8 тысяч тенге получат столичные пенсионеры к 1 октября

В честь Дня пожилых людей в столице 91 672 пенсионера по возрасту получат единовременные социальные выплаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

К 1 октября в честь Дня пожилых людей 91 672 пенсионерам по возрасту и лицам пенсионного возраста из числа получателей минимального размера пенсии предусмотрена единовременная социальная помощь в размере 2,5 МРП (7950 тенге). Общая сумма выплат составит почти 730 млн. тенге.

Выплата производится на основании списков Департамента "Межведомственный расчетный центр социальных выплат" – филиала некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Астана получателям пенсий по возрасту, зарегистрированным и постоянно проживающим в столице.

Стоит отметить, что выплаты будут осуществляться до 3 октября включительно.

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#пенсионные выплаты #акимат
Журналист
Сегодня, 06:27
30
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