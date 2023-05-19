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  • Почти 8 млн тенге предложил аким следователю за прекращение дела в Акмолинской области
pixabay.com Сегодня, 20:49
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Сегодня, 20:49
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Фото: pixabay.com

Почти 8 млн тенге предложил аким следователю за прекращение дела в Акмолинской области

Экс-акима посёлка Шортанды осудили в Акмолинской области за взятку, передаёт BaigeNews.kz.

"Мамбет Ц. осуждён к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности. Он признан виновным в даче взятки сотруднику правоохранительного органа в сумме 7,9 миллиона тенге за прекращение расследуемого в отношении него уголовного дела", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Осуждённый пожизненно лишён права занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе.

Приговор в законную силу не вступил.

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Сегодня, 20:49
283
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