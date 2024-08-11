  • 11 Августа, 07:25
  • BAIGENEWS

Почти 8 миллионов штук рыбной молоди спасено в ЗКО

Сегодня, 05:55
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 05:55
Сегодня, 05:55
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Фото: pixabay.com

В селе Конеккеткен ЗКО от разлива реки Жайык спасено порядка 7 миллионов 800 тысяч штук рыбной молоди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства.    

Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции КРХ МСХ РК совместно с сотрудниками ТОО "Алип" спасенные рыбки выпущены в живом виде в реку Солянка Акжаикского района.

"Работа по спасению молоди продолжается", - сообщили сотрудники пресс-службы.

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