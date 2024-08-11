Почти 8 миллионов штук рыбной молоди спасено в ЗКО

В селе Конеккеткен ЗКО от разлива реки Жайык спасено порядка 7 миллионов 800 тысяч штук рыбной молоди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства.

Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции КРХ МСХ РК совместно с сотрудниками ТОО "Алип" спасенные рыбки выпущены в живом виде в реку Солянка Акжаикского района.