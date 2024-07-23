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Почти 700 родителей оштрафовали за поведение подростков в Казахстане

Сегодня, 15:32
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32
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Фото: baigenews.kz

За три дня в Казахстане 694 родителя привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, передаёт BaigeNews.kz.

С 15 по 17 июля в республике проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Дети в ночном городе".

"За различные правонарушения в органы полиции доставлено около 5 тысяч несовершеннолетних, из них: за нахождение ночью вне жилища без сопровождения родителей – 4631; за совершение хулиганства – 113; за распитие алкоголя и появление в пьяном виде – 92. На учёты полиции взято 417 подростков", - сообщили в МВД.

Родителей просят обращать внимание на поведение детей. 

"Должны вызвать подозрения факты внезапной замкнутости ребёнка, просьбы перевести в другую школу, необоснованные списания денег с карты. Если вам стало известно о фактах правонарушений в отношении ребёнка, необходимо сразу сообщить в полицию по номеру "102" либо по телефону доверия номер "111", - обратились к казахстанцам полицейские.

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