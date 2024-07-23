Почти 700 родителей оштрафовали за поведение подростков в Казахстане

За три дня в Казахстане 694 родителя привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, передаёт BaigeNews.kz.

С 15 по 17 июля в республике проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Дети в ночном городе".

"За различные правонарушения в органы полиции доставлено около 5 тысяч несовершеннолетних, из них: за нахождение ночью вне жилища без сопровождения родителей – 4631; за совершение хулиганства – 113; за распитие алкоголя и появление в пьяном виде – 92. На учёты полиции взято 417 подростков", - сообщили в МВД.

Родителей просят обращать внимание на поведение детей.