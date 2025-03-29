В Мьянме растёт число погибших в результате разрушительного землетрясения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

Мьянма переживает одно из самых разрушительных землетрясений в своей истории. По информмации Геологической службы США, в пятницу, 28 марта, центральную часть страны потрясли два мощных подземных толчка магнитудой 7,7 и 6,4. Количество жертв стремительно растёт — по последним данным, погибли не менее 694 человек, 1 670 получили ранения. Однако спасатели опасаются, что эта цифра может возрасти в разы, так как под завалами остаются сотни людей.

Самый сильный удар стихии пришелся на город Мандалай, второй по величине в стране. Разрушены десятки жилых домов, больницы и исторические здания. Один из очевидцев рассказал, что видел, как рухнул его дом, а следом обрушилось и соседнее здание.

"Я не мог дышать, но сумел закричать. Родные вытащили меня из-под обломков, но спустя мгновение начался новый толчок, и очередное здание рухнуло на наших глазах", — вспоминает он.

Спасатели сообщают, что среди погибших целые семьи, а больницы переполнены ранеными.

В связи с масштабной катастрофой власти Мьянмы объявили режим чрезвычайного положения в нескольких регионах, включая столицу Нейпьидо. Лидер военной хунты Мин Аун Хлайн обратился к международному сообществу с просьбой о помощи. О готовности оказать поддержку уже заявили США, ЕС, Китай и Россия, направившие в страну спасательные отряды и гуманитарную помощь.

Сильные толчки ощущались также в Таиланде и Китае. В Бангкоке обрушился строящийся небоскрёб, под завалами которого могут находиться более 100 рабочих. Очевидцы сообщают о панике на улицах, поврежденных зданиях и перебоях в связи. В китайских провинциях Юньнань и Гуанси информация о последствиях пока уточняется.

Спасательные работы продолжаются, но специалисты предупреждают: вероятность новых толчков остается высокой, и число жертв может значительно увеличиться.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования премьер-министрам Мьянмы и Таиланда.

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что обращений от граждан страны в связи с разрушительным землетрясением в Таиланде не поступало.