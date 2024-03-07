Почти 70 процентов индивидуальных предпринимателей скрывают доходы – Минфин

В Казахстане около 70 процентов индивидуальных предпринимателей скрывают доходы, сообщил вице-министр Ержан Биржанов, передаёт BaigeNews.kz.

"Если привести статистику, то 944 тысяч тенге предпринимателей из 1,4 миллионов тенге по итогам первого полугодия сдали нулевую отчетность. Это 67 процентов индивидуальных предпринимателей, которые не показывают доходы. Если просмотреть данные Национального банка за прошлый год по реализации продукции и услуг через банковские карты прошли 55 трлн тенге. Это вся реализация физическими лицами за год. Переводы так называемые физическим лицам или ИП-кам составляют 80 трлн тенге", - сказал Ержан Биржанов в кулуарах Сената.

По его словам, переводы в личных целях не будут ограничивать.