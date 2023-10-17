Почти 70 миллиардов тенге направят на развитие лесхозов Казахстана

В Казахстане на оснащение природоохранных и лесохозяйственных учреждений предусмотрено 68 миллиардов тенге в течение пяти лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой СЦК.

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев признал, что недостаточное внимание к данному вопросу стало одной из основных причин крупных природных пожаров.

"Вы знаете, что этим летом на территории "Семей орманы" произошел катастрофический пожар. Жертвами стихии стали 15 работников лесной отрасли. Одной из причин пожара на большой площади является низкий уровень технической обеспеченности природоохранных и лесохозяйственных учреждений, в частности только на уровне 70%. А более 60% существующей техники подлежит списанию", – сообщил министр.

По его информации, до конца года в природоохранные учреждения доставят 29 пожарных автомашин, 59 малых комплексов тушения лесных пожаров, 151 трактор, 58 патрульных машин. В том числе, в "Семей орманы" - 10 пожарных машин, 14 малых комплексов тушения лесных пожаров, 8 пожарных машин. Кроме того, из резерва Правительства выделены 918 млн тенге на приобретение 4400 комплектов спецодежды.

Министр подчеркнул, что с 1 июля текущего года должностные оклады работников государственных лесоохранных учреждений повышены на 100%. А штатным административным работникам и внештатным сотрудникам в рамках отраслевого соглашения между министерством и профсоюзом предусмотрена надбавка в размере 70%.

Кроме того, в рамках реализации лесозащитных мер будет установлена система раннего обнаружения пожаров на пожароопасных участках леса. В этой связи в министерстве планируется создать ситуационный центр для наблюдения за лесом и раннего выявления пожаров.