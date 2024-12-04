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Почти 7 млн туристов приняли гостиницы в Казахстане

Из общего числа обслуженных посетителей только 13,9% являются иностранцами.

Сегодня, 17:03
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:03
Сегодня, 17:03
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Фото: pxhere.com

6,9 миллиона посетителей приняли места размещения в Казахстане за девять месяцев этого года, что на 11,1% больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики. 

Половина всех приехавших остановилась в гостиницах с рестораном, еще 27,9% обслужено гостиницами без ресторанов, третьими по популярности стали места размещения в виде коттеджей, домиков и квартир – 11,7% посетителей. 

Больше всего гостей приняли отели Алматы (1,7 миллиона), далее следуют Астана (один миллион) и Акмолинская область (420 тысяч человек). 

Из общего числа обслуженных посетителей 13,9% являются иностранными гостями, из них 55% посетили Казахстан в личных целях, остальные – деловых.

В разрезе стран больше всего гостей за январь-сентябрь принято из РФ (307 тысяч), Китая (127 тысяч) и Индии (91 тысяч). 

Объём оказанных услуг всеми видами мест размещения составил 224,1 миллиарда тенге.

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