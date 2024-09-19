Почти 600 тысяч туристов принял Казахстан за две недели с 1 по 13 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта.

"Основными факторами увеличения туристского потока стали проведение V Всемирных игр кочевников и концерт известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена. Эти мероприятия привлекли внимание гостей из 89 стран, что способствовало значительному росту числа иностранных посетителей", – сообщили в ведомстве.

Так, с 1 по 13 сентября 2024 года страну посетило 597 тысяч иностранных туристов. Из них 68 тысяч прибыли через международные аэропорты Астаны и Алматы, остальные использовали другие виды транспорта, такие как железные дороги и автотранспорт.

"Основными странами, откуда прибыли иностранные гости, помимо соседних стран, стали Китай, Индия, Турция, Германия и США. Например, из Китая прибыло более 33 тысяч, из Индии – свыше 6000, из Германии – более 4000, из США – около 2000 туристов. Эти данные демонстрируют возрастающий интерес к Казахстану как к туристскому направлению", – отметил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

Он также добавил, что значительное число туристов прибыло из Южной Кореи, Азербайджана, Монголии и Великобритании.

Система eQonaq зафиксировала, что только в Астане зарегистрировались около 12 400 иностранных туристов за неделю. Их общие расходы на проживание, транспорт, питание и развлечения составили 15,5 миллиона долларов США, или 7,5 миллиарда тенге. Средний чек туристов из дальнего зарубежья составил 1500 долларов. Также участники Всемирных игр кочевников, по общим расчётам, внесли в экономику страны дополнительно 625 тысяч долларов США.



Популярные туристские объекты Астаны зафиксировали увеличение посещаемости. В период с 7 по 13 сентября Национальный музей Казахстана принял свыше 14 тысяч человек. Монумент "Астана-Байтерек" посетило порядка 15 тысяч туристов, а павильон "Нур-Алем" – около 10 тысяч человек.