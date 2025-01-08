Число специалистов рабочих профессий в агропромышленном комплексе Казахстана составляет 595 тысяч человек. Это чуть больше половины работников отрасли – 55%. Об этом на заседании правительства сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает BaigeNews.kz.

"В агропромышленном комплексе Казахстана сегодня функционирует более 300 тыс. производителей, которые обеспечивают занятостью 1,1 млн человек, в том числе специалистов рабочих профессий 595 тыс. человек или 55 процентов", - сказал министр.

Он отметил, что со стороны министерства оказываются различные меры государственной поддержки по линии "Аграрной кредитной корпорации", "Казагрофинанс", социально-предпринимательских корпораций.

Напомним, спрос на рабочие кадры в ближайшие годы составит более 1,5 млн человек в Казахстане.

Ранее Глава государства распорядился объявить 2025 год Годом рабочих профессий.