  • 3 Октября, 00:59
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Почти 600 потребителей остались без газа в Уральске

Вчера, 23:30
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Вчера, 23:30
Вчера, 23:30
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Уральске в пригородных посёлках без газоснабжения остались 599 потребителей частного сектора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на производственный филиал АО "Qazaqgaz aimaq".

Сообщается, что днём 2 октября при укладке водопровода был повреждён подземный газопровод высокого давления.

"Повреждение произошло вследствие действий трактора МТЗ (его принадлежность устанавливается), выполнявшего работы в непосредственной близости от газопровода. Место повреждения находится перед головным ШГРП. Сотрудники аварийной бригады оперативно перекрыли линейную задвижку для предотвращения дальнейшей утечки газа", – сообщается в пресс-релизе.

В результате аварии без газоснабжения временно остались 599 потребителей частного сектора в следующих населенных пунктах:

- посёлок Жайык – 235 потребителей;
- посёлок Желаево – 179 потребителей;
- с/о "Хуторок" – 112 потребителей;
- с/о "Дружба" – 73 потребителя.

Газопровод находится на балансе Qazaqgaz aimaq. На место происшествия были вызваны полицейские для установления обстоятельств инцидента.

"В настоящее время ремонтно-восстановительные работы были завершены, газопровод восстановлен, производится повторный пуск газа", – отмечается в пресс-релизе.

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