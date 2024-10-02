Почти 600 потребителей остались без газа в Уральске

В Уральске в пригородных посёлках без газоснабжения остались 599 потребителей частного сектора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на производственный филиал АО "Qazaqgaz aimaq".

Сообщается, что днём 2 октября при укладке водопровода был повреждён подземный газопровод высокого давления.

"Повреждение произошло вследствие действий трактора МТЗ (его принадлежность устанавливается), выполнявшего работы в непосредственной близости от газопровода. Место повреждения находится перед головным ШГРП. Сотрудники аварийной бригады оперативно перекрыли линейную задвижку для предотвращения дальнейшей утечки газа", – сообщается в пресс-релизе.

В результате аварии без газоснабжения временно остались 599 потребителей частного сектора в следующих населенных пунктах:

- посёлок Жайык – 235 потребителей;

- посёлок Желаево – 179 потребителей;

- с/о "Хуторок" – 112 потребителей;

- с/о "Дружба" – 73 потребителя.

Газопровод находится на балансе Qazaqgaz aimaq. На место происшествия были вызваны полицейские для установления обстоятельств инцидента.