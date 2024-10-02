Почти 600 потребителей остались без газа в Уральске
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В Уральске в пригородных посёлках без газоснабжения остались 599 потребителей частного сектора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на производственный филиал АО "Qazaqgaz aimaq".
Сообщается, что днём 2 октября при укладке водопровода был повреждён подземный газопровод высокого давления.
"Повреждение произошло вследствие действий трактора МТЗ (его принадлежность устанавливается), выполнявшего работы в непосредственной близости от газопровода. Место повреждения находится перед головным ШГРП. Сотрудники аварийной бригады оперативно перекрыли линейную задвижку для предотвращения дальнейшей утечки газа", – сообщается в пресс-релизе.
В результате аварии без газоснабжения временно остались 599 потребителей частного сектора в следующих населенных пунктах:
- посёлок Жайык – 235 потребителей;
- посёлок Желаево – 179 потребителей;
- с/о "Хуторок" – 112 потребителей;
- с/о "Дружба" – 73 потребителя.
Газопровод находится на балансе Qazaqgaz aimaq. На место происшествия были вызваны полицейские для установления обстоятельств инцидента.
"В настоящее время ремонтно-восстановительные работы были завершены, газопровод восстановлен, производится повторный пуск газа", – отмечается в пресс-релизе.
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