Почти 600 кг рыбы изъяли у браконьеров в Туркестанской области

Сотрудниками природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области за время оперативно-профилактического мероприятия “Нерест” выявлено 156 правонарушений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

У браконьеров изъято 580 кг рыбы, около 1500 м рыболовных сетей, лодки и другие вещественные доказательства.

“В Ордабасинском районе стражи порядка совместно с рыбинспекторами установили двух жителей города Арыси, у которых изъяли лодку и около 60 кг рыбы разных видов”, - говорится в сообщении.

По факту незаконной добычи рыбных ресурсов проводится расследование и выясняются все обстоятельства.