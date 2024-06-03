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Почти 600 кг рыбы изъяли у браконьеров в Туркестанской области

Сегодня, 19:39
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 19:39
Сегодня, 19:39
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Фото: polisia.kz

Сотрудниками природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области за время оперативно-профилактического мероприятия “Нерест” выявлено 156 правонарушений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

У браконьеров изъято 580 кг рыбы, около 1500 м рыболовных сетей, лодки и другие вещественные доказательства.

“В Ордабасинском районе стражи порядка совместно с рыбинспекторами установили двух жителей города Арыси, у которых изъяли лодку и около 60 кг рыбы разных видов”, - говорится в сообщении.

По факту незаконной добычи рыбных ресурсов проводится расследование и выясняются все обстоятельства.

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