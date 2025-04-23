Комитет технического регулирования и метрологии подвёл итоги контрольной закупки игрушек за первый квартал 2025 года. Из 403 исследованных образцов 237 (58,8%) не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек", передаёт BaigeNews.kz.

Основная часть нарушений (94,1%) связана с отсутствием необходимой маркировки: на упаковке не указана информация на государственном языке, отсутствует дата изготовления, состав изделия, а также сведения об изготовителе или импортере.

Помимо этого, были зафиксированы и более серьёзные нарушения:

органолептические — резкий химический запах (0,8%);

токсиколого-гигиенические — превышение содержания формальдегида (в 1,5 раза), метилового спирта (в 7 раз), ацетальдегида (в 8 раз) (1,3%);

физические — наличие острых краёв, опасных для детей (3,8%).

Почти все небезопасные игрушки — 95,8% — завезены из Китая. Остальные 4,2% поступили из стран ЕАЭС.

Комитет призывает родителей быть особенно внимательными при выборе игрушек: проверять маркировку, требовать сертификат соответствия, а также самостоятельно осматривать изделия на наличие запаха, острых деталей и прочности материалов.

Также рекомендовано отдавать предпочтение проверенным магазинам и брендам, особенно при покупке игрушек для детей до 3 лет.