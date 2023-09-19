Почти 60 млн тенге хотят потратить на новые авто для акима Туркестана
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Договор между заказчиком и исполнителем уже составлен. Машины должны быть доставлены в течении 30 дней, сообщили в акимате
Акимат города Туркестан разместил объявление на сайте госзакупок о покупке двух автомобилей общей стоимостью почти 60 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Как пишет издание, новые автомобили за 37,3 млн тенге 20 млн тенге хотят приобрести в акимате города Туркестан. Этими авто будет пользоваться сам аким и его заместитель.
При этом, наличие крепления для детских кресел является обязательным во втором авто. Среди технической характеристики первой машины обязательно наличие трехзонного климат-контроля, круиз-контроль, бесключевой доступ Smart Key, датчик дождя, датчик освещенности, мультимедийную систему с дисплеем 14,5. А сидения должны быть выполнены из комбинированной кожи. И это еще не весь список требований.
"В акимате сообщили, что необходимость в новеньких авто возникла из-за износа старых. А при составлении таких характеристик, сотрудники акимата заранее учли то, что Туркестан является духовной столицей тюркского мира и центром притяжения туристов. Поэтому на мероприятиях международного и республиканского уровня, на этих машинах будут ездить не только градоначальник и его заместитель, но и другие высокопоставленные лица", - пишет издание.
Также, по информации акимата Туркестана, депутаты маслихата дали свое добро на покупку авто.
Однако, местный депутат Сакен Хандиллаев в своем Facebook пишет, что о покупке машины они даже не слышали.
"Интересно, что средства, поставленные на приобретение этих служебных автомобилей, не были представлены на рассмотрение депутатам городского маслихата, не попали на обсуждение депутатов. Ни один депутат не слышал, не слышал и не знал", — написал депутат маслихата Сакен Хандиллаев.
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