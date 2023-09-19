Почти 60 млн тенге хотят потратить на новые авто для акима Туркестана

Договор между заказчиком и исполнителем уже составлен. Машины должны быть доставлены в течении 30 дней, сообщили в акимате

Акимат города Туркестан разместил объявление на сайте госзакупок о покупке двух автомобилей общей стоимостью почти 60 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Как пишет издание, новые автомобили за 37,3 млн тенге 20 млн тенге хотят приобрести в акимате города Туркестан. Этими авто будет пользоваться сам аким и его заместитель.

При этом, наличие крепления для детских кресел является обязательным во втором авто. Среди технической характеристики первой машины обязательно наличие трехзонного климат-контроля, круиз-контроль, бесключевой доступ Smart Key, датчик дождя, датчик освещенности, мультимедийную систему с дисплеем 14,5. А сидения должны быть выполнены из комбинированной кожи. И это еще не весь список требований.

"В акимате сообщили, что необходимость в новеньких авто возникла из-за износа старых. А при составлении таких характеристик, сотрудники акимата заранее учли то, что Туркестан является духовной столицей тюркского мира и центром притяжения туристов. Поэтому на мероприятиях международного и республиканского уровня, на этих машинах будут ездить не только градоначальник и его заместитель, но и другие высокопоставленные лица", - пишет издание.

Также, по информации акимата Туркестана, депутаты маслихата дали свое добро на покупку авто.

Однако, местный депутат Сакен Хандиллаев в своем Facebook пишет, что о покупке машины они даже не слышали.