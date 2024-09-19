Почти 5,9 млрд тенге выделено правительством на восстановление дорог в Атырауской области

На строительство и ремонт 8 участков дорог Атырауской области выделены средства из резерва Правительства, передаёт BaigeNews. Соответствующее постановление подписал Премьер-Министр Олжас Бектенов.

Документом предусмотрено выделение из чрезвычайного резерва Правительства Министерству транспорта РК порядка 5,9 млрд тенге для перечисления бюджету Атырауской области на восстановление дорог, пострадавших в результате паводков.

Из этих средств 4,6 млрд тенге будут направлены на восстановление семи участков автомобильных дорог областного значения, включая "Индер – Карабау – Сагиз", подъездные пути к поселку Карабау, "Сарытогай – Махамбет", "Атырау – Индер", а также тротуары в городе Кульсары.

Порядка 1,3 млрд тенге направят на строительство моста и водопропускных труб на автомобильной дороге "Индер – Карабау – Миялы – Сагиз", также пострадавшей в результате наводнения.

Стоит отметить, что паводки вызвали серьезные разрушения на 11 участках дорог и повреждения водопропускных труб на пяти участках.