Почти 5,9 млрд тенге выделено правительством на восстановление дорог в Атырауской области
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На строительство и ремонт 8 участков дорог Атырауской области выделены средства из резерва Правительства, передаёт BaigeNews. Соответствующее постановление подписал Премьер-Министр Олжас Бектенов.
Документом предусмотрено выделение из чрезвычайного резерва Правительства Министерству транспорта РК порядка 5,9 млрд тенге для перечисления бюджету Атырауской области на восстановление дорог, пострадавших в результате паводков.
Из этих средств 4,6 млрд тенге будут направлены на восстановление семи участков автомобильных дорог областного значения, включая "Индер – Карабау – Сагиз", подъездные пути к поселку Карабау, "Сарытогай – Махамбет", "Атырау – Индер", а также тротуары в городе Кульсары.
Порядка 1,3 млрд тенге направят на строительство моста и водопропускных труб на автомобильной дороге "Индер – Карабау – Миялы – Сагиз", также пострадавшей в результате наводнения.
Стоит отметить, что паводки вызвали серьезные разрушения на 11 участках дорог и повреждения водопропускных труб на пяти участках.
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