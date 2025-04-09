Осуждённых возвращают в колонии в Казахстане за нарушение режима ношения электронных браслетов. Почти 500 человек уже оказались за решёткой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С июля 2024 года в Казахстане для осуждённых, состоящих на учёте в службах пробации, начали применять электронные средства слежения. Почти год спустя в Комитете уголовно-исполнительной системы подвели промежуточные итоги внедрения этой меры.

Специальные браслеты в стране носят более двух тысяч осуждённых. Эти миниатюрные устройства позволяют инспекторам отслеживать местоположение граждан и контролировать их перемещения. При нарушении условий наказания браслет автоматически подаёт сигнал тревоги.

С момента введения системы зафиксировано более 1 800 нарушений, большинство из которых связаны с ночными выходами из дома и передвижением не по утверждённому маршруту. В суд направлено более 900 материалов с просьбой заменить условные меры на лишение свободы, из которых 471 удовлетворено.

В ведомстве отметили, что не все осуждённые положительно восприняли нововведение: некоторые пытались сломать, снять или даже поджечь браслеты. В отношении таких нарушителей проводится работа по возмещению ущерба, причинённого государству.