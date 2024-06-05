Почти 500 миллиардов тенге неэффективно потрачены в Казахстане

В Казахстане в 2023 году было неэффективно потрачено 489 млрд тенге. Об этом на заседании Мажилиса сообщил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

"Всего, согласно данным правительства и результатам проведенных аудитов всеми органами госаудита, сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 489 млрд тенге. По итогам 2023 года Высшей аудиторской палатой в правоохранительные органы передано 23 материала аудита. Привлечены к дисциплинарной ответственности 123 должностных лица, к административной – 32 физических и юридических лица", - сказал Смаилов.

Возмещено же и восстановлено было 28 миллиардов тенге.

Ранее Смаилов на заседании Мажилиса сообщил о том, что спрос с администраторов бюджетных программ будет жесткий.