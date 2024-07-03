Почти 500 баранов утонули из-за дождей в Жамбылской области
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В Жамбылской области после дождей и паводка одно из крестьянских хозяйств не досчиталось почти 500 голов скота. Бараны утонули в жиже, которая стекала с гор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Дожди прошли в горной местности Шуского района несколько дней назад. После начался паводок, который затопил хозяйство Ынтымак. В воде оказались загоны, где в то время находилось свыше 1 600 голов скота.
По подсчётам хозяина, утонули 484 барана. Большую часть унесло течением на несколько километров.
Чиновники обещают компенсировать потери, если найдутся все погибшие животные.
"Создана специальная комиссия, ведётся подсчёт стоимости погибшего скота. На данный момент найдены трупы 197 голов скота. Сейчас идут поиски остальных, это для того, чтобы пострадавшее хозяйство смогло получить компенсацию", - сообщил замакима Шуского района Бакыт Бетбаев.
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