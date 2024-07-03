Почти 500 баранов утонули из-за дождей в Жамбылской области

В Жамбылской области после дождей и паводка одно из крестьянских хозяйств не досчиталось почти 500 голов скота. Бараны утонули в жиже, которая стекала с гор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Дожди прошли в горной местности Шуского района несколько дней назад. После начался паводок, который затопил хозяйство Ынтымак. В воде оказались загоны, где в то время находилось свыше 1 600 голов скота.

По подсчётам хозяина, утонули 484 барана. Большую часть унесло течением на несколько километров.

Чиновники обещают компенсировать потери, если найдутся все погибшие животные.