Почти 50 казахстанских школьников отправятся в США на финал Всемирного чемпионата по робототехнике

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Завершились Центрально-азиатские игры по робототехнике "Central Asia FIRST CHAMPIONSHIP-2023", организованные общественным фондом "USTEM Robotics" при поддержке Министерства просвещения РК. Честь страны в финале Всемирного чемпионата в американском Хьюстоне представят около 50 казахстанских школьников из четырех команд, передаёт BaigeNews.kz.

Ещё девять команд с лучшими показателями прошли квалификацию на международные открытые чемпионаты в Австралии, США, Марокко и Индии.

"Чемпионат проведён в трех возрастных категориях. Победителями – обладателями путёвок в финальное всемирное соревнование по робототехнике "FIRST CHAMPIONSHIP-2023" в Хьюстоне стали алматинские команды школьников в младшей категории - Adeptus Mechanicus, в средней категории - Play 4 Energy. В старшей категории среди детей 12-18 лет победителями также стали алматинцы - команды AENTA и NIS Kyran", - сообщил руководитель Фонда USTEM Robotics Асылбек Мурзахметов.

На чемпионат по робототехнике в Астане съехались 1 200 школьников из всех регионов страны. Сезон этого года посвящен актуальной теме энергии.