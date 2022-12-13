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  • Почти 50% городских автобусов в Казахстане нуждаются в замене
рixabay Сегодня, 02:12
113
Сегодня, 02:12
113
Фото: рixabay

Почти 50% городских автобусов в Казахстане нуждаются в замене

Почти половина городских автобусов в Казахстане нуждаются в замене. Это более 5 тысяч единиц авто. Цифры озвучили на заседании Комитета транспорта и логистики при партии AMANAT, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По словам вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Алмаза Идырысова, на обновление автопарка за четыре года из республиканского бюджета уже выделили без малого 80 млрд тенге. Однако есть и дефицит шофёров. Для их привлечения закреплена надбавка к зарплате, а также упрощенный способ получения водительских удостоверений.

"На текущий год применяется новая лизинговая программа для приобретения автобусов со сроком займов до семи лет без первоначального взноса с выделением средств в размере 30 млрд тенге. Также проработан вопрос по упрощению получения удостоверения категории D. В частности, требование по возрасту будет снижено с 25 до 23 лет, стаж водителя – с пяти до трех лет и по категории D1 – от трех лет до одного года", - озвучил вице-министр МИИР РК Алмаз Идырысов.

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#автобусы #МИИР #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:12
113
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