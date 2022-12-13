Лента новостей
- Почти 50% городских автобусов в Казахстане нуждаются в замене 02:12 113
- Объявлены номинанты премии "Золотой глобус" 01:00 207
- Кызылординка скончалась, спрыгнув с моста 00:40 367
- Чемпионат мира по казахской национальной борьбе стартовал в Астане 00:30 277
- Международный кинофестиваль "Евразия" стартовал в Алматы 12.12.2022 327
- Три человека погибли в ДТП в Абайской области 12.12.2022 327
- Сигнал о помощи: запомните этот жест 12.12.2022 467
- Насильники и сутенёры работали по детской программе ArtSport в Казахстане 12.12.2022 722
- Дело вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направлено в суд 12.12.2022 446
- Новая школа разваливается в Алматы 12.12.2022 378
- Аким скончался от ножевого ранения в Актюбинской области — СМИ 12.12.2022 1114
- "Мои года – моё проклятье" – жертвы эйджизма рассказали свои истории 12.12.2022 520
- "Импортозависимость, необходимость в реформах, рекордная инфляция" - эксперты о выступлении президента 12.12.2022 523
- Сложную операцию на кисти провели травматологи в Алматы 12.12.2022 381
- Аяна Жолдас принесла Казахстану медаль этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике 12.12.2022 658
- При каких условиях цены на такси могут снизиться, рассказал гость проекта "2022" 12.12.2022 527
- Морозы до минус 34 градусов прогнозируют в Казахстане 12.12.2022 1160
- Критерии отбора на госслужбу предложили активисты 12.12.2022 570
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 640
- Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Грузии Малика Мурзалина 12.12.2022 404
- Проблемы граждан нужно решать до обращений в соцсетях — политолог 12.12.2022 533
- Газификация в Караганде: 4000 домов подключат к системе до конца года 12.12.2022 1108
- Слухи о сокращении школьных каникул прокомментировали в Министерстве просвещения 12.12.2022 2404
- Казахстанские школьники показали класс на международной олимпиаде по физике, биологии и химии 12.12.2022 503
- История одной закупки: почему программа по модернизации жилфонда в Усть-Каменогорске провалилась? 12.12.2022 318
- Карагандинец угрожал самосожжением у здания департамента полиции 12.12.2022 289
- Около полутонны наркотиков изъяли полицейские в Жамбылской области 12.12.2022 496
- Казахстанским потребителям вернули почти 10 миллионов тенге за неделю 12.12.2022 452
- "Вы абсолютно неправы" – Даниал Ахметов резко отреагировал на вопрос об аварии в Риддере 12.12.2022 6973
- Кульгинов похвастался своими достижениями на посту акима столицы 12.12.2022 971
- Сборная Казахстана по пара-хоккею впервые прошла в Высшую лигу 12.12.2022 450
- Руководители госорганов боятся принимать решения - Токаев 12.12.2022 670
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 944
- Уроки января: почти 17 миллиардов тенге выделили на обеспечение безопасности в Алматы 12.12.2022 2459
- McDonald’s в Казахстане готов к импортозамещению 12.12.2022 417
- "Более 300 тысяч тенге тратим на продукты" — Алтай Кульгинов о семейном бюджете 12.12.2022 1170
- Как проверить административные штрафы онлайн в Казахстане 12.12.2022 648
- История одной закупки: как летняя приёмка школы обернулась зимними проблемами в Петропавловске 12.12.2022 661
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 434
- Казахстанские авиакомпании закупят более 50 новых самолетов 12.12.2022 359
- За чей счет будут ремонтировать ТЭЦ и тепловые сети в Казахстане, рассказал президент 12.12.2022 453
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 2206
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 635
- Дополнительные законы примут в Казахстане, чтобы обеспечить внутренний рынок сырьём 12.12.2022 372
- В Казахстане внедрят институт Единого закупщика электроэнергии 12.12.2022 1221
- Казахстанцы смогут передавать до 50 процентов своих пенсионных накоплений в частное управление 12.12.2022 810
- Глава государства: предстоит "снизить градус" чрезмерного потребительского кредитования 12.12.2022 399
- Президент Казахстана: Нужны совершенно новые подходы по возрождению села 12.12.2022 699
- 1,6% за 10 лет — значительная неэффективность: Токаев о доходности Нацфонда 12.12.2022 355
- Президент: Мы должны полностью обеспечить нашу страну основными видами продуктов питания 12.12.2022 360
- Более 100 человек погибли на "АрселорМиттал Темиртау" с 2006 года — Токаев 12.12.2022 529
- Реализованы всего 15% запланированных инвестпроектов: президент раскритиковал работу чиновников 12.12.2022 641
- Токаев ответил на предложение олигарха Клебанова продать ТЭЦ Экибастуза за один тенге 12.12.2022 5898
- Премьер-министр: государству вернули свыше 5 миллионов га сельхозземель 12.12.2022 541
- Почти 4 триллиона тенге нужно на ремонт теплосетей в Казахстане 12.12.2022 325
- Глава государства: Продовольственная безопасность – это базовое условие прогресса страны 12.12.2022 330
- Глава государства: Продовольственная инфляция превысила 24% 12.12.2022 406
- Инфляция достигнет пика в первом квартале 2023 года — глава Нацбанка 12.12.2022 400
- "В первые же часы было 70 порывов" - Скляр о причинах аварии в Экибастузе 12.12.2022 353
- Глава государства: Различные ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением 12.12.2022 428
- ТОО "Парковочное пространство Астаны" опровергло информацию о незаконном взимании платы за парковки 12.12.2022 5214
- "Это реальная катастрофа" — Токаев о ЧС в Экибастузе 12.12.2022 773
- Правительство Казахстана направит триллион тенге на повышение доходов сельчан 12.12.2022 1109
- В турнире среди представителей СМИ Qazcontent занял второе место 12.12.2022 305
- Сожжёное в январе здание акимата Алматы отремонтируют до конца 2023 года — Досаев 12.12.2022 328
- Семь тысяч необоснованных требований к бизнесу отменят в Казахстане — премьер 12.12.2022 597
- Микрокредиты и новое регулирование: Что делается для развития бизнеса в Казахстане 12.12.2022 379
- 19 зарубежных компаний релоцировались в Казахстан 12.12.2022 320
- Аким Актау пообещал жителям города горячую воду в понедельник 12.12.2022 451
- Как будут увеличивать активы Нацфонда, рассказал премьер Казахстана 12.12.2022 383
- Инфляция в Казахстане достигла 19,6% — премьер-министр 12.12.2022 457
- "Мы должны оправдать доверие народа" — Токаев 12.12.2022 631
- Расширенное заседание правительства с участием Токаева проходит в Астане 12.12.2022 495
- Защищаем свои права в сфере коммунальных услуг: куда обращаться? 12.12.2022 415
- Казахская юрта впервые представлена в столице Африканского союза 12.12.2022 584
- "Все любители настольного тенниса в Казахстане гордятся тобой": президент поздравил Алана Курмангалиева 12.12.2022 356
- Worldskills Kazakhstan 2022: 110 студентов стали победителями национального чемпионата 12.12.2022 397
- В Казахстане статус кандаса с начала года получили 18 тысяч человек 12.12.2022 395
- В МВД рассказали, можно ли легализовать в Казахстане праворульные автомобили 12.12.2022 603
- На Петропавловском водопроводе произошла новая авария 12.12.2022 719
Почти 50% городских автобусов в Казахстане нуждаются в замене
Почти половина городских автобусов в Казахстане нуждаются в замене. Это более 5 тысяч единиц авто. Цифры озвучили на заседании Комитета транспорта и логистики при партии AMANAT, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
По словам вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Алмаза Идырысова, на обновление автопарка за четыре года из республиканского бюджета уже выделили без малого 80 млрд тенге. Однако есть и дефицит шофёров. Для их привлечения закреплена надбавка к зарплате, а также упрощенный способ получения водительских удостоверений.
"На текущий год применяется новая лизинговая программа для приобретения автобусов со сроком займов до семи лет без первоначального взноса с выделением средств в размере 30 млрд тенге. Также проработан вопрос по упрощению получения удостоверения категории D. В частности, требование по возрасту будет снижено с 25 до 23 лет, стаж водителя – с пяти до трех лет и по категории D1 – от трех лет до одного года", - озвучил вице-министр МИИР РК Алмаз Идырысов.
-
Trend news
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 942
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 2202
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 631
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 1371
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 2657
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 5331
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 1649
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 43470
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 1107
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 1819
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 7850
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 67334
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 11290
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 4284
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 13707
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 17873
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 3779
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 1474
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 34352
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 1888
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 2712
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 46276
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 6978
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 11356
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 3208
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 54089
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 2395
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 20669
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 9274
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 3579
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 2413
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 4970
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 3947
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2829
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2700
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 5536
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 3179
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 36880
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 21168
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 9499
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 6550
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 3648
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 29400
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 44978
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 3661
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 18900
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 6374
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 11142
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 5635
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4739
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 4638
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 11652
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 44180
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 4627
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 4101
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 13897
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 4957
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 21511
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 6471
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 5620
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6714
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 10901
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 9116
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 5024
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12751
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 4577
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 4651
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 5558
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 37292
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 5454
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6795
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 5268
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 6392
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 6518
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 47720
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 4936
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 61567
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 17268
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 21024
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 6012
-
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 638
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 431
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 1061
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 903
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 838
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 1810
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1741
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 2101
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 2565
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 2580
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2749
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 2626
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2795
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 3411
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 3533
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3714
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3827
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 3524
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 3923
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 3648
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3798
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3797
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 3932
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 4167
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 3927
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 4151
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 4307
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 4288
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 4518
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 5013
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 5317
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 5038
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 5349
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 5140
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 5210
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 5207
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 5056
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 5494
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5763
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 5433
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23740
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5818
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 5612
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 5612
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10749
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 6411
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15912
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 14035
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 14063
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14733
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13548
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17972
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14706
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 16164
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 17136
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16766
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 14284
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14766
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 33272
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15828
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18683
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14860
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 16063
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16654
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 18066
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 16109
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 18126
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17658
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18866
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18692
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 35374
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 19212
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 20190
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19780
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20626
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20684
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 30423
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 20099
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27467
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 38287