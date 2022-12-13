Почти 50% городских автобусов в Казахстане нуждаются в замене

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Почти половина городских автобусов в Казахстане нуждаются в замене. Это более 5 тысяч единиц авто. Цифры озвучили на заседании Комитета транспорта и логистики при партии AMANAT, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По словам вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Алмаза Идырысова, на обновление автопарка за четыре года из республиканского бюджета уже выделили без малого 80 млрд тенге. Однако есть и дефицит шофёров. Для их привлечения закреплена надбавка к зарплате, а также упрощенный способ получения водительских удостоверений.