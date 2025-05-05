Почти 5 трлн тенге инвестиций будут привлечены в нефтехимическую отрасль
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До 2035 года 4,8 трлн тенге инвестиций планируется привлечь в химическую и нефтехимическую отрасль, сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает BaigeNews.kz. Он отметил, что отрасль показывает темпы роста.
"До 2035 года ожидается привлечение инвестиции в отрасль в размере 4,8 трлн. тенге. В результате реализуемых мер государственной поддержки, инвестиционной активности и новых проектов химическая промышленность демонстрирует стабильные темпы роста", - сказал министр на заседании правительства.
По его словам, в химической отрасли реализуются 49 проектов. Основные из них направлены на выпуск химических продуктов, используемых в нефтяной и металлургической отраслях. Например, каустическая сода, производимая в стране, в основном используется внутренними переработчиками отметил министр.
Он также добавил, что богатый сырьевой потенциал страны, включая фосфориты, калийные соли, бариты, сера, нефть, газ и многое другое, позволит создать новые производства в химической отрасли.
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