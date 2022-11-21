Почти 4,5 миллиарда тенге задолжали работодатели своим сотрудникам в Казахстане

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Более четырёх миллиардов 359 миллионов тенге задолжали казахстанские предприятия по заработной плате своим работникам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РК, передаёт BaigeNews.kz.

Государственные инспекторы труда провели проверку на 781 предприятии республики и выявили задолженность по заработной плате перед 18,9 тысячи сотрудников.

"Руководителям предприятий были выданы 719 предписаний, обязательных для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 130,1 миллиона тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жёстких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 17,2 тысячи работников. Им выплачено четыре миллиарда 234 миллиона тенге", — говорится в сообщении.

В октябре сообщалось, что по результатам работы госинспекторов задолженность предприятий по зарплате перед казахстанцами составляла около четырёх миллиардов тенге.