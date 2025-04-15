  • 15 Апреля, 02:21
  • BAIGENEWS

400 сельчан эвакуировали из-за пожара в Абайской области

Их имущество охраняют полицейские.

Сегодня, 00:50
АВТОР
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МЧС РК / иллюстративное фото Сегодня, 00:50
Сегодня, 00:50
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Фото: МЧС РК / иллюстративное фото

Локализован пожар в посёлке Приречное области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС. 

"Силами МЧС продолжается тушение пожара, обеспечена бесперебойная подача воды. На данный час проводится проливка тления, что позволит стабилизировать ситуацию и предотвратить дальнейшее распространение огня", – сообщает МЧС.

Площадь возгорания составила один гектар открытой территории и 105 квадратных метров построек, сообщает ДЧС области.

 
 
 
 
 
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Публикация от Abai oblysy TJD (@112abai_oblysy_tjd)

Департамент полиции региона сообщает, что жертв и пострадавших нет. Из посёлка Приречное было эвакуировано 395 человек. 

"Ситуация находится на особом контроле. Сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка с целью недопущения мародёрства в эвакуированных жилых домах в зоне пожара", – отметили в ДП.

Полиция продолжает работу в круглосуточном режиме. Местных жителей призывают сохранять спокойствие, соблюдать указания экстренных служб.

Сообщалось, что для борьбы с огнём привлекли вертолёт. Тушение осложняется порывистым ветром.

Видео: департамент полиции Абайской области

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