400 сельчан эвакуировали из-за пожара в Абайской области
Их имущество охраняют полицейские.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Локализован пожар в посёлке Приречное области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
"Силами МЧС продолжается тушение пожара, обеспечена бесперебойная подача воды. На данный час проводится проливка тления, что позволит стабилизировать ситуацию и предотвратить дальнейшее распространение огня", – сообщает МЧС.
Площадь возгорания составила один гектар открытой территории и 105 квадратных метров построек, сообщает ДЧС области.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Департамент полиции региона сообщает, что жертв и пострадавших нет. Из посёлка Приречное было эвакуировано 395 человек.
"Ситуация находится на особом контроле. Сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка с целью недопущения мародёрства в эвакуированных жилых домах в зоне пожара", – отметили в ДП.
Полиция продолжает работу в круглосуточном режиме. Местных жителей призывают сохранять спокойствие, соблюдать указания экстренных служб.
Сообщалось, что для борьбы с огнём привлекли вертолёт. Тушение осложняется порывистым ветром.
Самое читаемое
- Около 200 человек сможет бесплатно попасть на концерт Дженнифер Лопес в Астане
- В результате землетрясения в Таджикистане погиб трёхлетний ребёнок
- Милад Карими завоевал золото на этапе Кубка мира в Хорватии
- Ночующий в Ламборджини американский путешественник заблудился в Уральске
- "Спасибо вам" - Дженифер Лопес обратилась к фанатам из Казахстана