На территории Риддера установлено 397 камер видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на отдел полиции города.

Из них 27 камер автоматически фиксируют нарушения скоростного режима, а 7 перекрёстков оборудованы аппаратно-программными комплексами. Они фиксируют нарушения ПДД РК, включая проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости, а также пересечение стоп-линии.

297 камер видеонаблюдения общего назначения размещены в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.

Камеры начнут работать с 3 февраля.