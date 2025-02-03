Почти 400 камер видеонаблюдения начинают работу в Риддере
Некоторые будут фиксировать скоростной режим.
Сегодня, 05:20
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Сегодня, 05:20Сегодня, 05:20
157Фото: pixabay.com
На территории Риддера установлено 397 камер видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на отдел полиции города.
Из них 27 камер автоматически фиксируют нарушения скоростного режима, а 7 перекрёстков оборудованы аппаратно-программными комплексами. Они фиксируют нарушения ПДД РК, включая проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости, а также пересечение стоп-линии.
297 камер видеонаблюдения общего назначения размещены в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.
Камеры начнут работать с 3 февраля.
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