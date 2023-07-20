Почти 40 процентов засеянных сельхозкультурами площадей в плохом состоянии

Фото: ElDala.kz

Специалисты "Казахстан Гарыш Сапары" провели анализ космических снимков и дали оценку состояния земель, на которых посеяли зерновые культуры, передаёт Baigenews.kz.

По данным "Казахстан Гарыш Сапары", на 10 июля 2023 года около 40 процентов площади полей с зерновыми культурами находится в плачевном состоянии.

В целом, доли площадей по качеству сельскохозяйственных культур распределили следующим образом:

отличное – 1 059 681,15 гектаров (6,4 процента от общей площади);

хорошее – 2 052 346,0 гектаров (12,4 процента);

удовлетворительное – 6 910 060,5 гектаров (41,9 процента);

плохое – 4 333 005,2 гектаров (26,3 процента);

очень плохое – 2 129 328,2 гектаров (13 процентов).