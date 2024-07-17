Почти 40 млн тенге заработали мошенницы на желающих быть нефтяниками в РК

В Актобе суд вынес приговор двум женщинам, обещавшим за деньги трудоустроить всех желающих в нефтяную компанию. Пострадали 172 человека. Они отдали мошенницам от 50 тысяч до 700 тысяч тенге. Общий ущерб составил около 40 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

М. и А. обвиняли в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух или более лиц - пункт 3 части 3 статьи 190 УК РК.

"В период с 2022 по 2023 годы М. и А., обещая доверчивым гражданам трудоустроить в нефтяную компанию на работу вахтовым методом на месторождение в Атырауской области, обманным путём завладели денежными средствами 172 потерпевших", - сообщили в суде.

Вина доказана показаниями потерпевших, свидетелей, квитанциями о переводе денежных средств, выписками с расчётных счетов, заключением экономической экспертизы.

В качестве смягчающего обстоятельства суд учёл наличие у подсудимой А. малолетних детей.

"Так как подсудимая А. была ранее осуждена за аналогичное правонарушение в отношении других потерпевших, суд признал в качестве отягчающего обстоятельства наличие рецидива в её действиях. Приговором суда подсудимые признаны виновными, А. лишена свободы сроком на шесть лет, М. осуждена к четырём годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности в коммерческих организациях. Гражданские иски потерпевших удовлетворены", - уточнили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.