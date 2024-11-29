Почти 4 тысячи свалок ликвидировали в Казахстане

В этом году в Казахстане выявили 4 896 стихийных свалок. Многие из них были выявлены в ходе спутникового зондирования при взаимодействии Минэкологии с нацкомпанией "Гарыш сапары", передаёт BaigeNews.kz.

В результате было ликвидировано 3 887 несанкционированных свалок (81% от общего числа).

"К ответственности за нарушение экологических норм были привлечены 159 должностных лиц на сумму 9,5 млн тг, в том числе 60 заместителей акимов районов и городов на 2,6 млн тенге. В рамках борьбы с несанкционированными свалками разработаны и активно реализуются Планы мероприятий, которые также включают в себя проведение рейдовых мероприятий совместно с акиматами и департаментами полиции. Всего в этом году по республике проведено 120 рейдов", - отметили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

За нарушения предусмотрены штрафы:

в зависимости от категории субъектов предпринимательства — от 200 до 1000 МРП; при повторном нарушении — от 750 до 2000 МРП с конфискацией транспортных средств;

на физических лиц — 100 МРП, при повторном — 200 МРП.

С местными исполнительными органами, где уровень ликвидации менее 70%, проведено совещание о необходимости активизации работы в данном направлении. Следующее совещание по вопросу ликвидации несанкционированных свалок и дальнейших действий запланировано на декабрь 2024 года.

Ранее сообщалось, что штрафами более 360 тысяч тенге пригрозили алматинцам.