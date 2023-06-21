Почти 4 тысячи детей в Казахстане состоит на учёте ОВД - Аида Балаева

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В Астане проходит заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК. На нём замруководителя администрации президента Аида Балаева заявила о необходимости усилить меры превенции буллинга, агрессии и жестокости в подростковой среде, передаёт BaigeNews.kz.

Буллинг распространён как в реальной жизни, так и в социальных сетях, отметила председатель нацкомиссии.

"Сегодня на учёте ОВД состоит 3 924 ребёнка, на внутришкольном учете – 6 278 детей", - сказала Балаева и добавила, что крайне важно развивать проекты по недопущению распространения наркотиков.

По её словам, необходимы действенные меры и активная интеграция с общественными и государственными институтами.